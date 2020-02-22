Норицын: Миронова потеряла три килограмма веса из-за нервного состояния

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал своей ошибкой проведение сбора в немецком Обертиллиахе в конце декабря.
Норицын: Миронова потеряла три килограмма веса из-за нервного состояния
  • РИА Новости

«Нам не следовало ехать в Обертиллиах. Это целиком и полностью моя вина и моя ответственность. Можно было всё поменять. Но я этого не сделал. Сейчас могу уже наверное сказать, что за январь Света Миронова потеряла больше трёх килограммов веса из-за того нервного состояния, в котором оказалась. Это вообще тяжело — чувствовать в декабре, что способен биться с кем угодно, а в январе оказаться в яме. В двух словах всё не опишешь, та ситуация получилась очень многослойной, и не уверен, что сейчас имеет смысл всё это поднимать», — заявил Норицын RT.

Специалист отметил, что поздно отреагировал на потерю веса Мироновой, которая сказалась на выступлении спортсменки на чемпионате мира в Антерсельве.

«Конкретно по Мироновой я виноват в том, что сразу не отреагировал на то, что она начала всё больше и больше копаться в себе. Я только в Антерсельве узнал, а точнее, увидел, что потеря в весе у Светы так велика», — добавил тренер.

Ранее Норицын допустил, что Кристине Резцовой стоило дать шанс на ЧМ по биатлону.

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