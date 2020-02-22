Тренер: сборной России по биатлону стоило пропустить этап КМ в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что его подопечным стоило пропустить этап Кубка мира ради лучшей подготовки к чемпионату мира в Антерсельве.

«До Нового года всё ведь шло нормально. А вот потом, когда пошли «мокрые» этапы — Оберхоф и Рупольдинг, — мы просто ошиблись с высотой при подготовке к ним. Нужно было готовиться так, как мы делали раньше, а не экспериментировать. Сейчас задним числом могу сказать, что нам, наверное, вообще стоило бы пропустить этап в Рупольдинге — тогда как минимум не было бы такого резонанса со стороны болельщиков и журналистов. Соответственно, это не так бы прибило команду психологически», — заявил Норицын RT, комментируя итоги ЧМ для женской сборной.

Ранее Норицын прокомментировал функциональное состояние команды на ЧМ.