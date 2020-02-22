Норицын: предпосылки к хорошим скоростям у биатлонисток были ещё в декабре

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал функциональную подготовку спортсменок к чемпионату мира в Антерсельве.

«Я не слишком удивлён тем, что девочки восстановили функциональные кондиции, что вернулся ход, потому что предпосылки к хорошим скоростям у большинства спортсменок прослеживались ещё в декабре. Было видно, что при правильной подводке мы можем бороться ногами», — заявил Норицын RT.

Тренер отметил, что команде приходилось сталкиваться с некоторыми проблемами, но не стал называть их причиной отсутствия медалей на соревнованиях.

«Нюансы бывают и всегда есть, начиная с подготовительного периода. Но списывать на них отсутствие результата сейчас точно не стоит. В целом всё шло по плану. Эстафетные «+20» от команды Норвегии это только подтверждают», — добавил специалист.

Ранее Норицын заявил, что ничто не предвещало большой беды со стрельбой у девушек на ЧМ.