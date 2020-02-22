Аликин: глава СБР специально не хотел давать аккредитацию Касперовичу

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин заявил, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв специально не хотел давать аккредитацию Александру Касперовичу, личному тренеру Александра Логинова.

«Приехал человек, почему бы вот президенту не сделать ему аккредитацию? Это же личный тренер ведущего спортсмена сборной! У меня есть информация, что Драчёв специально не хотел давать Касперовичу аккредитацию. Запретил ему, возможно, неприязнь к тренеру или ещё что-то», — цитирует Аликина РИА Новости.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил, что Касперович не просил у СБР аккредитацию на ЧМ.