Аликин: глава СБР специально не хотел давать аккредитацию Касперовичу
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«Приехал человек, почему бы вот президенту не сделать ему аккредитацию? Это же личный тренер ведущего спортсмена сборной! У меня есть информация, что Драчёв специально не хотел давать Касперовичу аккредитацию. Запретил ему, возможно, неприязнь к тренеру или ещё что-то», — цитирует Аликина РИА Новости.
22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.
Ранее первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил, что Касперович не просил у СБР аккредитацию на ЧМ.