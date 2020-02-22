Елисеев недоволен своим выступлением в эстафете на ЧМ по биатлону

Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Сразу начал быстро? На самом деле нет. Я не знаю, как можно ещё медленнее бежать. Два круга со старта меня тренеры специально придерживали, но на последний отрезок всё равно не хватает. Стрельба стоя — единственное, что получилось в этой гонке. Не могу быть доволен», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

Елисеев принял эстафету 14-м, с отставанием от лидера в 56,1 секунды, допустил два промаха при стрельбе и завершил свой этап седьмым, с проигрышем в 1 минуту 7,4 секунды.

Ранее Евгений Гараничев рассказал, что потерял много времени в эстафете из-за сломанной палки.