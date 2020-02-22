В Сочи состоялся международный форум Лиги боевого самбо

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В Сочи прошёл первый в истории международный форум Лиги боевого самбо (CSL).
В Сочи состоялся международный форум Лиги боевого самбо
  • РИА Новости

Мероприятие прошло в Сочи. В ходе него было объявлено о создании Лиги боевого самбо с целью развития данного вида спорта. 

В первом международном форуме CSL приняли участие глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, глава Лиги боевого самбо Аркадий Ротенберг и другие.

Ранее сообщалось, что международный турнир по самбо на призы президента Республики Беларусь, прошедший под эгидой Международной федерации самбо (FIAS), завершился в Минске.

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