Сенников о травме Тарасова: сложно поверить, что Дмитрий вернётся на прежний уровень

Известный в прошлом защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сенников прокомментировал новость о тяжёлой травме Дмитрия Тарасова, полученной через три дня после подписания полузащитником контракта с казанским «Рубином».

«Это тяжело не только физически, но и психологически. Тарасов только оправился от своей предыдущей травмы. Он долго не играл, но вот ему дали шанс в «Рубине», всё шло так хорошо… Впрочем, от повреждения на тренировке никто не застрахован. Теперь всё зависит от самого игрока. Найдёт ли он в себе силы и мотивацию бороться, восстанавливаться второй раз подряд? Лично я, конечно, за то, чтобы футболисты играли как можно дольше, но игроков после 30 лет травмы редко обходят стороной. Я очень надеюсь, что Тарасов вернётся в большой футбол, но, конечно, сложно верить в то, что это будет прежний высокий уровень», — сказал Сенников в интервью RT.

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