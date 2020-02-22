Медведев о проигрыше Симону в Марселе: отчасти меня это беспокоит
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«Всё было плохо. Я пытался завестись, сломав ракетку, но вы сами видели — ничего не получилось. Отчасти все это меня беспокоит, но, с другой стороны, со мной такое уже было. Теперь отдохну перед Индиан-Уэллсом», — приводит слова Медведева журналист Эрик Сальо в своём Twitter.
Поражение от Симона стало для пятой ракетки мира вторым в трёх последним матчах.
Ранее казахстанский теннисист признался, что выступает только ради денег.