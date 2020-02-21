Гвардиола: никто не помогал «Манчестер Сити» побеждать все эти сезоны

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал решение палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю на два года отстранить клуб от еврокубков.
Гвардиола: никто не помогал «Манчестер Сити» побеждать все эти сезоны
  • Reuters

«Не могу изменить того, о чём думают люди. Знаю только, насколько усердно мы работали. Горжусь тем, чего нам удалось достичь вместе за эти годы. Никто не помогал нам побеждать все эти сезоны. Мы проделывали невероятную работу день за днём, матч за матчем, так что никто не сможет этого изменить», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Он отметил, что вся эта ситуация ещё не завершена.

«Клуб подал апелляцию. Посмотрим, что произойдёт», — добавил 49-летний специалист.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» по два раза выиграл АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и один раз — Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что УЕФА проведёт новое расследование в отношении «Манчестер Сити».

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