Источник: УЕФА проведёт новое расследование в отношении «Манчестер Сити»
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Об этом сообщает The Guardian. В УЕФА хотят проанализировать спонсорские доходы британского клуба с 2016 года. В европейской ассоциации намерены исследовать контракт «Манчестер Сити» с титульным спонсором — авиакомпанией «Этихад», принадлежащей эмирату Абу-Даби, наследным принцем которого является брат владельца «горожан».
В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов за период с 2012 по 2016 год.
Ранее Невилл выразил мнение, что «Манчестер Сити» удастся избежать наказания за нарушение финансового фейр-плей.