Невилл считает, что «Манчестер Сити» удастся избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) не удастся оставить в силе решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в континентальных турнирах.

«Я думаю, что «Манчестер Сити» победит. Решение будет пересмотрено. Я не верю в УЕФА. Считаю, что это безнадежная организация, которая применяет ошибочные дисциплинарные санкции. Я думаю, «Манчестер Сити» победит их в судах. Рассмотрение дела затянется, но в итоге клуб победит», — приводит слова Невилла Sky Sports.

УЕФА отстранил «Манчестер Ситит» от участия в еврокубках на два сезона и оштрафовал на €0 млн евро за финансовые махинации.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут сократить срок отстранения от еврокубков.