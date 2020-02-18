Невилл считает, что «Манчестер Сити» удастся избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей
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«Я думаю, что «Манчестер Сити» победит. Решение будет пересмотрено. Я не верю в УЕФА. Считаю, что это безнадежная организация, которая применяет ошибочные дисциплинарные санкции. Я думаю, «Манчестер Сити» победит их в судах. Рассмотрение дела затянется, но в итоге клуб победит», — приводит слова Невилла Sky Sports.
УЕФА отстранил «Манчестер Ситит» от участия в еврокубках на два сезона и оштрафовал на €0 млн евро за финансовые махинации.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут сократить срок отстранения от еврокубков.