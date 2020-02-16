СМИ: «Манчестер Сити» могут сократить срок отстранения от еврокубков

Английскому «Манчестер Сити» могут сократить срок дисквалификации по итогам рассмотрения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) дела о нарушении клубом финансового фэйр-плей.

Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на собственные источники. По информации источника, срок отстранения клуба от еврокубков может быть сокращён до одного года либо же вообще отменён. В то же время в качестве компенсации на британский клуб может быть наложен дополнительный штраф.

«Манчестер Сити» был отстранён УЕФА от клубных международных турниров на два года. Также клуб был оштрафован на €30 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может лишиться победы в АПЛ 2014 года.