СМИ: «Манчестер Сити» может лишиться победы в АПЛ 2014 года

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Футбольный клуб «Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2013/14 из-за нарушений правил финансового фейр-плей.
СМИ: «Манчестер Сити» может лишиться победы в АПЛ 2014 года
  • © Wang Lili/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, руководство чемпионата Англии может лишить «горожан» очков в сезоне-2013/14. Тогда коллектив из Манчестера стал чемпионом страны, опередив «Ливерпуль» на два очка.

«Сити» также может потерять чемпионство по итогам сезона-2011/12, но отмечается, что это маловероятно.

14 февраля стало известно, что УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плей.

Ранее Зинедин Зидан отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков.

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