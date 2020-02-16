СМИ: «Манчестер Сити» может лишиться победы в АПЛ 2014 года
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Как сообщает Daily Mail, руководство чемпионата Англии может лишить «горожан» очков в сезоне-2013/14. Тогда коллектив из Манчестера стал чемпионом страны, опередив «Ливерпуль» на два очка.
«Сити» также может потерять чемпионство по итогам сезона-2011/12, но отмечается, что это маловероятно.
14 февраля стало известно, что УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плей.
Ранее Зинедин Зидан отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков.