Большунов назвал чушью обвинения в получении преимущества из-за снегохода

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал обвинения со стороны норвежских спортсменов, которые считают, что на его победу в масс-старте на 34 км на этапе «Ски Тура» в Мерокере мог повлиять снегоход, который шёл рядом.
Большунов назвал чушью обвинения в получении преимущества из-за снегохода
  • © Vegard Wivestad /Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Если Крюгер, Иверсен и Нортуг уверены, что у меня было преимущество, то они будут стоять на своём. Но это просто чушь. Я не привык делать подобное. Соперники могли догнать меня, но не сумели этого сделать», — цитирует Большунова Dagbladet

Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура». 

Норвежец Симен Крюгер после гонки выразил мнение, что снегоход, который шёл рядом с Большуновым, мог защищать россиянина от ветра. Его же партнёр по команде Эмиль Иверсен предположил, что Россия могла заплатить водителю снегохода для помощи Большунову.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Финн Хоген Крог не согласился с партнёрами по сборной в ситуации с Большуновым.

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