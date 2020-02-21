Норвежский лыжник Крог не согласился с партнёрами по сборной в ситуации с Большуновым
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«Сложно сказать. На одном из поворотов снегоход подъехал очень близко ко мне, из-за этого в лицо мне полетел снег. Не думаю, что это комфортно. Когда снегоход был рядом, я махал, чтобы водитель отъехал. По крайней мере, я не думаю, что наличие снегохода рядом дарит огромное преимущество. Одно очевидно: Большунов выиграл, потому что был лучшим», — цитирует Крога Dagbladet.
Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура».
Крюгер после гонки выразил мнение, что снегоход, который шёл рядом с Большуновым, мог защищать россиянина от ветра.
Ранее Иверсен выразил мнение, что Россия могла заплатить водителю снегохода для помощи Большунову.