Иверсен считает, что Россия могла заплатить водителю снегохода для помощи Большунову

Короткая ссылка
Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен поддержал соотечественника Симена Крюгера, который заявил, что на победу Александра Большунова в масс-старте на 34 км на этапе «Ски Тура» в Мерокере мог повлиять снегоход, который шёл рядом.
Иверсен считает, что Россия могла заплатить водителю снегохода для помощи Большунову
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю. Но для начала мне нужно посмотреть кадры из телетрансляции. Если всё так, я буду удивлён», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура». 

Крюгер после гонки выразил мнение, что снегоход, который шёл рядом с Большуновым, мог защищать россиянина от ветра.

Ранее Большунов отреагировал на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить