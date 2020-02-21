Иверсен считает, что Россия могла заплатить водителю снегохода для помощи Большунову
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- РИА Новости
«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю. Но для начала мне нужно посмотреть кадры из телетрансляции. Если всё так, я буду удивлён», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура».
Крюгер после гонки выразил мнение, что снегоход, который шёл рядом с Большуновым, мог защищать россиянина от ветра.
Ранее Большунов отреагировал на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода.