Большунов отреагировал на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода

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Российский лыжник Александр Большунов ответил на слова норвежского лыжника Симена Крюгера, который заявил, что на успех россиянина в масс-старте на 34 км на этапе «Ски Тура» в Мерокере мог повлиять снегоход, который шёл рядом.
Большунов отреагировал на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Да я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор. Его и видно не было толком, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить», — цитирует Александра «Матч ТВ».

Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура». 

Крюгер после гонки выразил мнение, что снегоход, который шёл рядом с Большуновым, мог защищать россиянина от ветра.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил, что Большунов всех разбил в масс-старте.

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