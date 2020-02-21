Большунов отреагировал на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Да я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор. Его и видно не было толком, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить», — цитирует Александра «Матч ТВ».
Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура».
Крюгер после гонки выразил мнение, что снегоход, который шёл рядом с Большуновым, мог защищать россиянина от ветра.
Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил, что Большунов всех разбил в масс-старте.