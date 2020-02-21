Глава Примеры причислил Смолова к легендам футбола

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас причислил российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова к легендам футбола.

Пресс-служба чемпионата Испании опубликовала фото в Instagram со Смоловым и бывшими игроками «Сельты» Валерием Карпиным и Александром Мостовым, где были приведены показатели результативности футболистов за клуб из Виго.

Тебас на русском языке оставил комментарий под постом: «Футбольные легенды».

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. В его активе уже три матча за испанский клуб, в которых он забил один мяч — в ворота мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что в Примере назвали Смолова новым царём «Сельты».