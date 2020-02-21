В Примере назвали Смолова новым царём «Сельты»
- AFP7/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Пресс-служба чемпионата Испании опубликовала фото в Instagram со Смоловым и бывшими игроками «Сельты» Валерием Карпиным и Александром Мостовым.
«Смолов — новый царь «Сельты», — говорится в сообщении.
29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. В его активе уже три матча за испанский клуб, в которых он забил один мяч — в ворота мадридского «Реала».
Ранее экс-футболист Владислав Радимов высказался о перспективах Смолова в «Сельте».