Радимов высказался о перспективах Смолова в «Сельте»

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал мнение о перспективах нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», за которую он играет на правах аренды из «Локомотива».
Радимов высказался о перспективах Смолова в «Сельте»
  • © AFP7/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Стиль игры «Сельты», мне кажется, подходит Смолову. Он должен быть на острие. Другое дело, надо реализовывать моменты, которые у него будут. «Реалу» забил — это хорошо. Но если в двух-трёх следующих играх этого не сделать, милость может смениться на гнев. Испанцы — они такие», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Он отметил, что Смолову для обретения уверенности нужно забить ещё пару-тройку мячей.

«Мне кажется, российская пресса более жёсткая по отношению к футболистам, нежели испанская. Понятно, что у них тоже всякое бывает. Но у нас иногда начинают просто переходить на личности. В Испании такого нет. Есть грань, которую не переходят», — добавил специалист.

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. В его активе уже три матча за испанский клуб, в которых он забил один мяч — в ворота мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что, по мнению Радченко, гол «Реалу» изменит отношение к Смолову в Испании.

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