Радченко считает, что гол «Реалу» изменит отношение к Смолову в Испании

Бывший футболист сборной России и ряда испанских клубов Дмитрий Радченко заявил, что после гола в ворота мадридского «Реала» (2:2) в Примере станут иначе относиться к форварду «Сельты» Фёдору Смолову.

«Не нужно сравнивать чемпионаты Испании и России. Во-первых, Смолов переехал в другой чемпионат. Во-вторых, он иностранец. А в-третьих, в испанских клубах очень большая конкуренция. Там надо в каждой игре и на каждой тренировке доказывать свою состоятельность. То, что Смолов забил, тем более «Реалу», — это большой шаг вперёд. Для полной адаптации ещё должно пройти время. Но этот мяч придаст сил и эмоций, а отношение к Смолову будет уже совершенно иным», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Смолов арендован «Сельтой» до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. Права на футболиста принадлежат московскому «Локомотиву».

Ранее Игнатьев выразил надежду, что переход Смолова в «Сельту» подогреет интерес зарубежных клубов к россиянам.