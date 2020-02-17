Игнатьев надеется, что переход Смолова в «Сельту» подогреет интерес зарубежных клубов к россиянам

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил гол форварда «Сельты» Фёдора Смолова в ворота мадридского «Реала», а также порассуждал о том, как выступления 30-летнего нападающего могут подогреть интерес к игрокам из Российской премьер-лиги.
Игнатьев надеется, что переход Смолова в «Сельту» подогреет интерес зарубежных клубов к россиянам
  • © Yevgeny Philippov/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Приятно, что наш игрок, приехав в Примеру, показал, что в российском футболе не всё безнадёжно. Скоро селекционеры, клубы и руководители обратят внимание на РПЛ, поднимется интерес к ней», — цитирует Игнатьева Sport24.

Также известный специалист разобрал эпизод с голом в ворота «Реала».

«В целом Фёдор провёл этот эпизод блестяще. Использовал позиционную ошибку, которую совершили два игрока сборных. Сыграл как настоящий мастер. Это и есть повод для некой гордости за представителя нашего футбола. Сейчас рано говорить о том, что с такой игрой «Сельта» его выкупит. Чувствуется, что он ещё не чётко представляет, что нужно делать. Но при этом эпизод с голом он провёл просто блестяще», — добавил тренер.

Ранее Зидан выразил мнение, что гол Смолова стал следствием ошибки защиты «Реала».

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