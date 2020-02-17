Зидан считает, что гол Смолова стал следствием ошибки защиты «Реала»
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«Мы пропустили два мяча из-за ошибок. Особенно это касается первого гола. Оказались не в лучшем положении. Я разочарован, как всегда бываю расстроен, когда мы теряем дома два очка», — приводит Yahoo Sports слова Зидана.
Фёдор Смолов открыл счёт на седьмой минуте встречи с «Реалом», забив свой дебютный мяч за «Сельту».
Ранее сообщалось, что Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту».