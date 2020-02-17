Зидан считает, что гол Смолова стал следствием ошибки защиты «Реала»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 24-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2).
Зидан считает, что гол Смолова стал следствием ошибки защиты «Реала»
  • © AFP7/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мы пропустили два мяча из-за ошибок. Особенно это касается первого гола. Оказались не в лучшем положении. Я разочарован, как всегда бываю расстроен, когда мы теряем дома два очка», — приводит Yahoo Sports слова Зидана. 

Фёдор Смолов открыл счёт на седьмой минуте встречи с «Реалом», забив свой дебютный мяч за «Сельту».

Ранее сообщалось, что Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту».

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