Зидан считает, что гол Смолова стал следствием ошибки защиты «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 24-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2).

«Мы пропустили два мяча из-за ошибок. Особенно это касается первого гола. Оказались не в лучшем положении. Я разочарован, как всегда бываю расстроен, когда мы теряем дома два очка», — приводит Yahoo Sports слова Зидана.

Фёдор Смолов открыл счёт на седьмой минуте встречи с «Реалом», забив свой дебютный мяч за «Сельту».

Ранее сообщалось, что Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту».