Яровинский признался, что мог остаться в «Витессе» после ухода Слуцкого

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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский заявил, что мог остаться в нидерландском футбольном клубе «Витесс», несмотря на увольнение бывшего главного тренера Леонида Слуцкого.
Яровинский признался, что мог остаться в «Витессе» после ухода Слуцкого
  • Reuters

«Не было ли варианта остаться в «Витессе» до лета без Слуцкого? Был. Но я посчитал это неэтичным. Считаю, если уходит главный тренер, помощники должны уйти с ним, поэтому мы с Васей и Лёшей Березуцкими сразу приняли такое решение. Хотя вариант не просто был, в «Витессе» на нём настаивали», — цитирует Яровинского «Чемпионат».

Яровинский был назначен спортивным директором «Рубина» сразу после прихода Слуцкого на пост главного тренера команды в декабре 2019 года. До этого они работали в «Витессе», который покинули в конце ноября.

Ранее Яровинский объяснил, почему «Рубин» не подписал контракт с Комличенко.

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