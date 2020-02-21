Норвежский лыжник Рёте: Большунов расстроился, что я не пошёл с ним в отрыв

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Норвежский лыжник Сьюр Рёте остался недоволен своим выступлением в масс-старте на 34 км на этапе «Ски Тура» в Мерокере, отметив, что мог уйти в отрыв вместе с россиянином Александром Большуновым.
Норвежский лыжник Рёте: Большунов расстроился, что я не пошёл с ним в отрыв
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«У нас был план — выиграть «Тур» как команда. Мы намеревались всё время общаться», — цитирует спортсмена NRK.

По его словам, его партнёр по команде Пол Голдберг предлагал ему уйти в отрыв, а затем он ускорился, не сказав об этом. 

«А затем увидел Большунова. Он предложил уйти в отрыв вместе. Я ответил: «Извини, но Голдберг лидирует в общем зачёте «Тура». Он всё понял. Большунов был расстроен, что я с ним не пошёл. Я всё испортил. В итоге мы все отстали. Я испортил «Тур» не только для себя, но и для Пола», — добавил Рёте.

Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в норвежском Мерокере, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 51 секунду. Россиянин после этого возглавил общий зачёт «Ски Тура». 

Ранее Большунов отреагировал на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода.

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