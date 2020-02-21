Тутберидзе призналась, что не знает, как будут меняться её ученицы
«Они все три разные. Я пока не очень могу себе нарисовать, как они будут дальше формироваться и меняться. Потому что им придётся на себя брать славу, и как они будут с ней справляться, будут ли они так же работать для этих целей или будут думать, что дальше оно само покатится», — сказала Тутберидзе Asahi, фрагмент интервью которому выложен в её Instagram.
Ранее сообщалось, что Бутырская призвала Медведеву не обращать внимания на призывы завершить карьеру.