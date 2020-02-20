Бутырская призвала Медведеву не обращать внимания на призывы завершить карьеру

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Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что Евгении Медведевой стоит завершить профессиональную карьеру.
Бутырская призвала Медведеву не обращать внимания на призывы завершить карьеру
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не мы должны решать, кому уходить из спорта. Это решение остаётся за тренером и самим спортсменом. Мне тоже часто говорили, что нужно уходить из спорта, мол, всё равно из тебя ничего не получится. Но как-то перетерпела и переработала, а потом стала чемпионкой мира», — приводит слова Бутырской Sport24.

Она отметила, что неправильно давать спортсменам такие советы.

«Медведевой я пожелаю ни на кого не обращать внимания! Если будешь много пахать, то всё равно, какой-то результат будет», — добавила Бутырская.

Ранее Плющенко высказал мнение, что Медведевой стоит завершить профессиональную карьеру из-за высокой конкуренции в сборной России.

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