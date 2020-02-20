Билялетдинов считает, что Овечкину надо успокоиться, чтобы достичь отметки в 700 голов в НХЛ
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«Он забьёт обязательно, он сам разберётся, на него, конечно, все давят. Но не сегодня завтра он к этому придёт, важно посмотреть, как он ведёт себя, он мне не звонил. Каждый по-разному реагирует, кто-то очень хочет забить, а у него не получается. Возможно, ему надо успокоиться, он забьёт и будет счастлив», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.
Овечкин после продолжительной голевой серии в январе-феврале не может забить уже в пятом матче подряд. Он остановился на отметке в 698 голов.
Подробнее о возможных причинах спада лидера «Кэпиталз» — в материале RT.