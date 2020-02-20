Билялетдинов считает, что Овечкину надо успокоиться, чтобы достичь отметки в 700 голов в НХЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов высказал мнение, что российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может достичь отметки в 700 шайб из-за излишнего волнения.
Билялетдинов считает, что Овечкину надо успокоиться, чтобы достичь отметки в 700 голов в НХЛ
  • Reuters

«Он забьёт обязательно, он сам разберётся, на него, конечно, все давят. Но не сегодня завтра он к этому придёт, важно посмотреть, как он ведёт себя, он мне не звонил. Каждый по-разному реагирует, кто-то очень хочет забить, а у него не получается. Возможно, ему надо успокоиться, он забьёт и будет счастлив», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Овечкин после продолжительной голевой серии в январе-феврале не может забить уже в пятом матче подряд. Он остановился на отметке в 698 голов.

Подробнее о возможных причинах спада лидера «Кэпиталз» — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить