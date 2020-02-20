Тренер «Лестера»: санкции УЕФА оживят игроков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал решение палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю на два года отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков.

«Такие ситуации, когда вокруг клуба возникают вопросы, только оживят их как команду. Игроки станут сильнее, они будут показывать свой дух. Я почти уверен в этом», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

Он отметил, что игроки «Манчестер Сити» захотят показать всем, что, несмотря на ситуацию вокруг клуба, они остаются очень талантливыми футболистами.

«Я думаю, что Пеп Гвардиола и его игроки будут невероятно нацелены на то, чтобы закончить сезон как можно сильнее в каждом из турниров, где они участвуют», — добавил специалист.

«Манчестер Сити», набравший 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 22 очка и опережая идущий третьим «Лестер» на четыре очка. Команда Гвардиолы также продолжает борьбу в Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА проведёт новое расследование в отношении «Манчестер Сити».