Тренер «Лестера»: санкции УЕФА оживят игроков «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал решение палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю на два года отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков.
Тренер «Лестера»: санкции УЕФА оживят игроков «Манчестер Сити»
  • Reuters

«Такие ситуации, когда вокруг клуба возникают вопросы, только оживят их как команду. Игроки станут сильнее, они будут показывать свой дух. Я почти уверен в этом», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

Он отметил, что игроки «Манчестер Сити» захотят показать всем, что, несмотря на ситуацию вокруг клуба, они остаются очень талантливыми футболистами.

«Я думаю, что Пеп Гвардиола и его игроки будут невероятно нацелены на то, чтобы закончить сезон как можно сильнее в каждом из турниров, где они участвуют», — добавил специалист.

«Манчестер Сити», набравший 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 22 очка и опережая идущий третьим «Лестер» на четыре очка. Команда Гвардиолы также продолжает борьбу в Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА проведёт новое расследование в отношении «Манчестер Сити».

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