В УЕФА не стали комментировать возможное возобновление расследования в отношении ПСЖ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать возможность возобновления расследования деятельности французского клуба «Пари Сен-Жермен».
В УЕФА не стали комментировать возможное возобновление расследования в отношении ПСЖ
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl
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Как сообщает ТАСС, в УЕФА заявили, что у организации нет комментариев по данному вопросу.

19 сентября 2018 года УЕФА принял решение возобновить проверку французского клуба по делу о нарушениях правил финансового фейр-плей. Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал данное решение, и теперь постановление об отсутствии нарушений со стороны ПСЖ принято окончательно.

Ранее сообщалось, что президенту ПСЖ предъявлено обвинение в коррупции при продаже прав на трансляции ЧМ.

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