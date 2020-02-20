В УЕФА не стали комментировать возможное возобновление расследования в отношении ПСЖ
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Как сообщает ТАСС, в УЕФА заявили, что у организации нет комментариев по данному вопросу.
19 сентября 2018 года УЕФА принял решение возобновить проверку французского клуба по делу о нарушениях правил финансового фейр-плей. Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал данное решение, и теперь постановление об отсутствии нарушений со стороны ПСЖ принято окончательно.
Ранее сообщалось, что президенту ПСЖ предъявлено обвинение в коррупции при продаже прав на трансляции ЧМ.