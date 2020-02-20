Президенту ПСЖ предъявлено обвинение в коррупции при продаже прав на трансляции ЧМ

Генеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинение владельцу французского ПСЖ и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи по делу о продаже прав на трансляцию чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Помимо Аль-Хелаифи, предъявлено обвинение и бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Экс-генсека обвиняют в том, что он получал взятку, в преступной халатности, а также фальсификации документов. Аль-Хелаифи — в побуждении к совершению противоправных действий.

Согласно данным расследования, Вальке получил неправомерную выгоду за передачу прав на трансляцию турнира. В частности, он получил в аренду виллу на Сардинии, а на счет его компании Stportunited LLC в этот период было переведено €1,25 млн.

Ранее СМИ опубликовали переписку президента ПСЖ и экс-генсека ФИФА по делу о коррупции.