Драчёв назвал состав сборной России на ЧЕ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы 2020 года в белорусских Раубичах.

По словам Драчёва, которые передаёт «Матч ТВ», в составе мужской команды на континентальное первенство поедут Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин и Дмитрий Иванов.

Он отметил, что вызов Антона Бабикова зависит от его меткости.

В женскую сборную войдут Кристина Резцова, дальше Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Валерия Васнецова.

Чемпионат Европы по биатлону 2020 года пройдёт в белорусских Раубичах с 25 февраля по 1 марта.

Ранее сообщалось, что, по мнению Анфисы Резцовой, из-за её высказываний её дочь не попадает в состав сборной России на ЧМ.