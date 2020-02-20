Резцова считает, что из-за её высказываний её дочь не попадает в состав сборной России на ЧМ

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказала мнение о причинах непопадания её дочери Кристины в состав сборной России на гонки чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Резцова считает, что из-за её высказываний её дочь не попадает в состав сборной России на ЧМ
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Я думаю, это произошло из-за того, что я высказалась о норвежцах и французах, что вот нас душат. А там вот такие все белые и пушистые, и я полагаю, что из-за моих высказываний её никуда не ставят», — приводит слова Анфисы Резцовой Sport24.

23-летняя Кристина Резцова, попавшая в состав сборной в качестве запасной, за три дня до завершения мирового первенства так и не приняла участия ни в одной гонке.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что её дочь не будет менять гражданство.

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