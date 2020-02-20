Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности
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- РИА Новости
«Самуэльссону желаю никогда не оказаться в ситуации, когда весь мир тебя обвиняет в том, чего ты не делал», — приводит слова Слепцовой ТАСС.
Согласно решению IBU Слепцова дисквалифицирована на два года, а все её результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы. Она завершила карьеру в 2017 году, но дисквалификация всё равно будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.
Ранее Слепцова заявила, что у её юристов волосы дыбом от решений IBU.