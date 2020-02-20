Биатлонистка Слепцова: у юристов волосы дыбом от решений IBU

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Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала ситуацию вокруг решения Международного союза биатлонистов (IBU) о её дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил.
Биатлонистка Слепцова: у юристов волосы дыбом от решений IBU
  • © Андрей Аносов/СБР
  • РИА Новости

«Мне приписывают остарин, но его нет в пробе, по которой меня обвиняют. И никогда не было. Даже в этих странных документах осведомителей написано, что уровень — ноль. Ноль, понимаете. Я не использовала запрещённые препараты. Поэтому в пробах ноль», — приводит слова Слепцовой ТАСС.

Она отметила, что её юристы в шоке от выдвинутых в её сторону обвинений.

«У них волосы дыбом. Решения принимаются вопреки законам и нормам права», — добавила спортсменка.

Согласно решению IBU Слепцова дисквалифицирована на два года, а все её результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы. Она завершила карьеру в 2017 году, но дисквалификация всё равно будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

Ранее сообщалось, что Евгений Устюгов высказался об обвинениях IBU.

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