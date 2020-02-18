Биатлонист Устюгов высказался об обвинениях IBU

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Бывший биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал ситуацию вокруг решения Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил.
Биатлонист Устюгов высказался об обвинениях IBU
  • Reuters

«Меня просто бесит, что у всех сложилось впечатление, что я виновен. Какие-то эксперты вот так запросто заявляют, что в моей крови найден оксандролон. Меня обвиняют в несуществующей, мифической допинговой схеме. Видимо, потому, что показать миф в реальной жизни достаточно проблематично», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Он отметил, что неоднократно просил встречи с осведомителем, на основании показаний которого построено его дело.

«Меня обвинили в использовании оксандролона, но мы изучили этот вопрос с юристами и выяснили, что это вещество просто невозможно легально приобрести на территории России. И Московская лаборатория, как мы также выяснили, не закупала образцов. Повисает ещё один вопрос: как этот тест был сделан? Фактически меня обвиняют в убийстве при отсутствии самого факта убийства», — добавил биатлонист.

Согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, он потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое завоевал в эстафете. По итогам разбирательств 2017 и 2018 годов у Устюгова не было выявлено никаких нарушений.

Ранее Устюгов объяснил, зачем подал в суд на IBU.

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