Биатлонист Устюгов объяснил, зачем подал в суд на IBU

Бывший биатлонист Евгений Устюгов рассказал, зачем он обратился в гражданский суд Австрии с иском к Международному союзу биатлонистов (IBU).

«Мои адвокаты, если честно, в шоке от происходящего, это противоречит основам права, понимаете, нельзя пересмотреть уже принятые решения, если нет новых доказательств», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Он отметил, что обратился в государственный суд, чтобы обязать IBU исполнять ранее принятые организацией решения.

«Только потому, что там находится штаб-квартира организации, суд австрийский, говорят, это первый случай, когда спортсмен идёт в государственный суд. В истории биатлона это совершенно точно прецедент, может быть, это приведёт IBU в чувство и они прекратят охоту на меня», — добавил биатлонист.

Согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, он потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. По итогам разбирательств 2017 и 2018 годов у Устюгова не было выявлено никаких нарушений.

Ранее сообщалось, что Васильев назвал катастрофой лишение Устюгова золотой медали ОИ-2014.