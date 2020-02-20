Квят рассказал об ощущениях в новом болиде Alpha Tauri

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Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал тестовые заезды в Барселоне на новом болиде.
Квят рассказал об ощущениях в новом болиде Alpha Tauri
  • РИА Новости

«Я думаю, это был довольно успешный день. Мы не обнаружили никаких проблем, проехали большую дистанцию. Я сразу почувствовал себя в машине как дома. Это был чистый день, меня ничего не тревожило. При этом, конечно, всё равно надо понимать, что мы лишь разгоняемся, всё ещё подбираемся к пределу. Это нормально, это всего лишь первый день тестов. Шаг за шагом машина становилась всё лучше и вела себя всё более предсказуемо в течение дня. Это нормальный тестовый процесс», — приводит слова Квята Motorsport.com.

Тесты «Формулы-1» в Барселоне продлятся до 21 февраля.

Ранее сообщалось, что руководство автодрома в Сан-Марино выразило желание заменить этап Гран-при «Формулы-1» в Китае.

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