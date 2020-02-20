Арбитр Казарцев рассказал, как извинился перед Егоровым после его увольнения

Арбитр Василий Казарцев рассказал, как переписывался с бывшим главой Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александром Егоровым после его отставки.

«Пытался ему звонить, но он телефон не взял. Переписывались по смс. По большому-то счёту из-за наших ошибок этот снежный ком и накопился. Его бывшая должность тяжёлая: сегодня назначили, а уже завтра пошло недовольство. Я написал Егорову: «Прошу прощения за все мои косяки». Он ответил: «Зла не держу», — цитирует Казарцева «Чемпионат».

Александр Егоров был уволен со своей должности в январе 2019 года. В настоящее время должность главы департамента судейства и инспектирования занимает венгр Виктор Кашшаи.

Ранее Хусаинов выразил мнение, что Кашшаи не исправит ситуацию в российском судействе.