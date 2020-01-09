Хусаинов считает, что Кашшаи не исправит ситуацию в российском судействе

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о назначении бывшего венгерского рефери Виктора Кашшаи на пост нового главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
Хусаинов считает, что Кашшаи не исправит ситуацию в российском судействе
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«Раз Кашшаи согласился на этот пост, флаг ему в руки. Но не факт, что квалифицированный арбитр сможет быть хорошим управленцем. Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Там наблюдается очень глубокий системный кризис», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он также вспомнил, что на эту должность уже приглашался знаменитый в прошлом судья Роберто Розетти, но у него ничего не вышло. По мнению Хусаинова, необходимо заниматься подготовкой своих судей, а не назначениями для «отвода глаз».

«Александру Егорову давали полтора месяца на исправление ситуации, понятно, что это было публичным успокоением. А на деле же ему просто дали довести начатое дело до конца», — добавил Хусаинов.

В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.  

Бывший руководитель департамента Александр Егоров был отправлен в отставку в конце декабря.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что верит в пользу от назначения Кашшаи.

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