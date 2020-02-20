Передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» обыграли «Аризону Койотс».
Передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону» в НХЛ
  • Reuters

Матч, проходивший в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершился победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Старз» забрасывали Кори Перри, Радек Факса и Джейми Олексяк. У гостей отличились Тейлор Холл и Кристиан Фишер.

Российский форвард хозяев Денис Гурьянов отдал две голевые передачи, а его партнёр по команде Александр Радулов — одну.

Ранее сообщалось, что шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в НХЛ.

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