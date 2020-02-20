Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс».
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» забрасывали Филип Хитил, Павел Бучневич, Райан Строум, Крис Крайдер, Артёмий Панарин и Мика Зибанеджад. У «Чикаго» отличились Доминик Кубалик (дважды) и Дрейк Каджула.

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал два очка (1 + 1). Его партнёр по команде Артемий Панарин забросил одну шайбу. Вратарь команды Игорь Шестёркин отразил 37 бросков из 40.

Ранее сообщалось, как россияне провели игровой день в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить