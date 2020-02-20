Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча, проходившая на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» забрасывали Филип Хитил, Павел Бучневич, Райан Строум, Крис Крайдер, Артёмий Панарин и Мика Зибанеджад. У «Чикаго» отличились Доминик Кубалик (дважды) и Дрейк Каджула.

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал два очка (1 + 1). Его партнёр по команде Артемий Панарин забросил одну шайбу. Вратарь команды Игорь Шестёркин отразил 37 бросков из 40.

Ранее сообщалось, как россияне провели игровой день в НХЛ.