Кадыров провёл тренировку с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал совместное видео с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

На видео на своей странице в Instagram Кадыров заявил, что покажет спортсмену, «как вести себя в ринге».

«Как вы знаете, я усердно готовлюсь к предстоящему боксёрскому поединку с Александром Емельяненко, и, как я узнал, он делает то же самое. Сегодня на тренировке в ходе пробежки по улицам Грозного наткнулись случайно друг на друга и сразу начали разбираться, причём так, что искры летели и дымилась земля», — написал Кадыров.

Емельяненко же на своей странице сообщил, что он идёт боксировать с президентом Чеченской Республики, но при этом отметил, что его подписчики не увидят спарринга.

В конце ноября Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его вызвал на поединок Кадыров.

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

3 апреля Емельяненко проведёт поединок с россиянином Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 в Москве.

Ранее президент ACA Дмитрий Яценко заявил, что не видит смысла в воспитательных беседах с Александром Емельяненко, поскольку тот является взрослым человеком, отдающим себе отчёт в возможных последствиях собственных поступков.