Президент ACA: Александр Емельяненко сам всё понимает

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Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Дмитрий Яценко заявил, что не видит смысла в беседах с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, поскольку тот является взрослым человеком, отдающим себе отчёт в возможных последствиях собственных поступков.
Президент ACA: Александр Емельяненко сам всё понимает
  • РИА Новости

«Не вижу смысла вести такую беседу. Александр — здравый человек, сам это понимает. Как бы кто о нём ни думал, как бы он сам ни говорил, что он романтик, Александр всё равно осознаёт, что такое профессиональный спорт. Это его заработок. Емельяненко — взрослый и самостоятельный человек. Уверен, что у него есть друзья, которые поддерживают его, наверняка с ним беседуют. И, повторюсь, Емельяненко всё сам понимает. Он не является оторванным от жизни человеком», — приводит слова Яценко РИА Новости. 

В январе Александр Емельяненко был арестован на семь суток в Анапе за пьяный дебош. Следующий поединок 38-летний российский боец проведёт 3 апреля 2020 года. Соперником его станет Магомед Исмаилов.

Ранее сообщалось, что бойцы АСА Гончаров и Вахаев едва не подрались при записи интервью.

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