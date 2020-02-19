СМИ: Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму «Хикмет Травел».

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

Отмечается, что фирма была зарегистрирована 17 февраля 2020 года по адресу проспект Мира, дом 70, а Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов является её генеральным директором и владельцем. Известно, что уставной капитал компании составляет 10 тыс. рублей.

При этом отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что не знает о деятельности сына.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее тренер Хавьер Мендес заявил, что Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего.