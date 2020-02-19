СМИ: Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму
- АГН «Москва»
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.
Отмечается, что фирма была зарегистрирована 17 февраля 2020 года по адресу проспект Мира, дом 70, а Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов является её генеральным директором и владельцем. Известно, что уставной капитал компании составляет 10 тыс. рублей.
При этом отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что не знает о деятельности сына.
Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.
Ранее тренер Хавьер Мендес заявил, что Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего.