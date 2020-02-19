Мендес: Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего

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Главный тренер зала АКА в Сан-Хосе Хавьер Мендес, который руководит подготовкой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова к поединку с Тони Фергюсоном, поделился ожиданиями от поединка.
Мендес: Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего
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«Я никогда не тренировал кого-то, кто бы готовился к одному сопернику четыре раза. Последний раз был особенно дурацким. Фергюсон просто запутался в каком-то кабеле и получил травму. Тони — воин, он не симулирует. Однако я понимаю, почему люди считают этот поединок проклятым. Кажется, это первый случай в истории ММА, когда дерутся два бойца, выигравшие 12 последних поединков», — приводит слова Мендеса MMA Junkie.

Также тренер Нурмагомедова отдал должное характеру обоих бойцов.

«У Фергюсона невероятное кардио и очень опасные локти — очень нестандартный стиль. И сердце льва. Этого парня не сломать. Но и Нурмагомедова он сломать не сможет. Они оба будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются», — считает Мендес.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза — в 2015, 2016, 2017 и 2018-м. Нынешний поединок запланирован на 18 апреля 2020 года.

Ранее тренер Нурмагомедова назвал причину ажиотажа вокруг боя россиянина с Фергюсоном.

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