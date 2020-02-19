Тренер Нурмагомедова назвал причину ажиотажа вокруг боя россиянина с Фергюсоном
- @khabib_nurmagomedov
«Всё, что нужно сделать, — это посмотреть на продажи. Кажется, уже все билеты проданы. И они уходят на вторичный рынок. Если ещё и можно приобрести билеты на бой, то не по изначальной цене, а выше. Они должны были встретиться раньше. Но этого не случилось. Из-за этого поединок воспринимается ещё круче, чем воспринимался бы ранее», — приводит слова Мендеса MMA Junkie.
Нурмагомедов и Фергюсон проведут бой на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
Ранее сообщалось, почему Магомедшарипов и Махачев ещё не знают имён своих соперников на турнире UFC 249.