Российские биатлонисты Логинов, Поршнев и Елисеев выступят в масс-старте на ЧМ

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Стало известно, кто представит сборную России по биатлону в мужском масс-старте на 15 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Российские биатлонисты Логинов, Поршнев и Елисеев выступят в масс-старте на ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов, среди россиян в гонке выступят Александр Логинов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев.

Мужской масс-старт состоится 23 февраля. Эта гонка станет последней на мировом первенстве в Антерсельве.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Кристина Резцова не выступает на ЧМ по биатлону.

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