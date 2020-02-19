Российские биатлонисты Логинов, Поршнев и Елисеев выступят в масс-старте на ЧМ

Стало известно, кто представит сборную России по биатлону в мужском масс-старте на 15 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

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РИА Новости