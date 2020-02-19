Российские биатлонисты Логинов, Поршнев и Елисеев выступят в масс-старте на ЧМ
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- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов, среди россиян в гонке выступят Александр Логинов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев.
Мужской масс-старт состоится 23 февраля. Эта гонка станет последней на мировом первенстве в Антерсельве.
Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Кристина Резцова не выступает на ЧМ по биатлону.