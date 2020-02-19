С «Тамбова» сняли запрет на регистрацию новых футболистов
- @fctambov68
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РФС наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков 16 января из-за задолжностей клуба перед бывшим главным тренером Александром Григоряном и экс-футболистами команды Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.
После 19 туров «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко.
Ранее в «Тамбове» объявили об аренде у «Спартака» базы в Тарасовке до конца сезона.