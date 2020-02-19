С «Тамбова» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) принял решение снять с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков по итогам заседании палаты по разрешению споров.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

РФС наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков 16 января из-за задолжностей клуба перед бывшим главным тренером Александром Григоряном и экс-футболистами команды Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.

После 19 туров «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко.

Ранее в «Тамбове» объявили об аренде у «Спартака» базы в Тарасовке до конца сезона.