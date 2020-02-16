В «Тамбове» объявили об аренде у «Спартака» базы в Тарасовке до конца сезона

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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что команда до конца сезона будет жить и тренироваться на базе в подмосковной Тарасовке, которая принадлежит «Спартаку».
В «Тамбове» объявили об аренде у «Спартака» базы в Тарасовке до конца сезона
  • © fc-tambov.ru

«В Тамбове нам негде готовиться к играм, там есть только футбольный манеж с искусственным полем», — приводит слова спортивного директора РИА Новости.

По его словам, весенняя часть чемпионата будет самой жаркой, и необходимо сделать упор на тренировочный процесс. Кроме того, он поблагодарил руководство «Спартака».

«Они пошли на уступки, сделали небольшие скидки для нас. Для нас это дорого, но терпимо, скажем так. Будем жить и тренироваться эти два с половиной месяца в Москве», — добавил Худяков.

После 19 туров «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко.

Ранее журналист Нобель Арустамян объяснил, почему «Спартак» приобрёл Александра Соболева.

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